В Киеве мужчину, перебегавшего железнодорожные пути, сбил поезд: смерть была мгновенной

В Киеве в среду, 1 сентября, мужчину насмерть сбил поезд. Он перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.

Происшествие случилось на проспекте Науки, сообщает Telegram-канал dtp.kiev. Мужчина от полученных травм скончался на месте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что машинист поезда увидел нарушителя на железнодорожном полотне и подал звуковой сигнал во избежание наезда. Однако мужчина не успел перейти пути. В связи с ЧП на железной дороге движение поездов, прибывающих на вокзал в столицу было полностью парализовано. На месте работали полицейские, медики и следственно-оперативная группа.

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Ранее в Киеве около Центрального железнодорожного вокзала электричка переехала 34-летнего мужчину. Он остался без ног.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области поезд сбил микроавтобус, водитель которого намеревался проскочить на железнодорожном переезде. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.