В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки половину вещей со своей квартиры

В Киеве произошел курьезный инцидент на Борщаговке, по адресу улица Тулузы, 3. Мужчина посреди ночи выбросил вещи из своей квартиры прямо на улицу.

Об этом сообщили в dtp.kiev.ua.

"Летело всё: раковина, микроволновка, двери, посуда, вазоны и многое другое. Мужчина пытался даже выбросить холодильник, но он не пролез в окно", – рассказали в паблике.

Там также уточнили, что со слов соседки, ранее мужчина работал в охранной фирме, после удара по голове начались психические отклонения.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в Киеве часто происходят курьезные случаи. Так, в магазине на улице Сержа Лифаря, 29-летний мужчина похитил шампуни против перхоти. Оказалось злоумышленник уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, В Киеве дедушка-легенда два года живет в машине и клянчит у водителей деньги. 82-летнего пенсионера зовут Марат и он "промышляет" на своих "Жигулях".