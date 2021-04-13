У Києві дідусь-легенда два роки живе в машині й канючить у водіїв гроші. Відео

У Києві вже кілька років "промишляє" дідусь, який живе в автомобілі та постійно просить грошей на ремонт машини та їжу.

Як повідомляє "Київ Оперативний", діда-хитруна звуть Марат, йому 82 роки.

Він уже кілька років канючить гроші на ремонт свого ВАЗа-2101. Мовляв, постійно ламається. Пенсіонер уже давно став зіркою YouTube. Правда, багато хто помітив у словах дідуся певні нестикування.

Адже ще минулого року він розповідав, що в нього є родичі у Львові. Тепер в інтерв'ю "Київ Оперативний" він заявив, що у його сина була квартира в Шостці (Сумська область. – Ред.). Однак вона згоріла.

На питання журналіста, чому в дідуся немає свого будинку, той відповів, що встиг звести тільки фундамент.

"Якби хтось дав можливість мені пожити, я б погодився", – заявив дідусь.

Зазначимо, що автомобіль дідуся в чудовому стані. Мабуть, свої "Жигулі" він оберігає, як справжній будинок.

Імовірно, легенда столичних доріг ніколи не залишить свій автомобіль і далі буде просити гроші в небайдужих водіїв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві пара закоханих безхатченків вирішила радикально змінити своє життя. Вони зробили собі паспорти та планують одружитися.