В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе дома: хотел похвастаться. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник решил похвастаться перед друзьями и начал стрелять во дворе многоэтажки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от жителей многоэтажки о том, что в Днепровском районе на улице Гната Хоткевича слышны выстрелы.

На месте полицейские выяснили, что 39-летний мужчина навеселе в ночное время находился на улице вместе с компанией друзей. Так, находясь вблизи жилого дома, он решил похвастаться перед товарищами.

"Мужчина достал пистолет и произвел два выстрела вверх, чем не на шутку напугал жителей многоэтажек. Правоохранители задержали правонарушителя в порядке статьи 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли у него устройство для отстрела резиновых пуль, которое направили на экспертизу", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

