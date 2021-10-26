В Киеве мужчина хотел проехать "зайцем" в электричке: пытался уйти от контролеров через окно. Видео

В Киеве мужчина решил не платить за проезд в городской электричке. Для этого он пытался уйти от контролеров и вылезти из вагона через открытое окно.

Об этом сообщил Telegram-канал Реальная Украина. Когда произошло событие, не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проксролльте до конца страницы).

"Максимальный уровень "зайца" (безбилетника. – Ред.). Столичная электричка", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованной записи можно увидеть, как мужчина пытался покинуть вагон через окно. После того, как это у него не получилось, он вернулся внутрь, где ему передал вещи один из пассажиров.

Отметим, что никто из находящихся в электричке рядом не сделал мужчине замечания, а другие киевляне практически не реагировали на происходящее.

Добавим, штраф за безбилетный проезд в городской электричке Киева составляет 160 гривен.

Напомним, в Киеве с 14 июля в общественном транспорте города перестали действовать бумажные билеты. Вместо них оплатить поездку можно электронным способом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве контролеры заставили 12-летнего мальчика оплатить штраф в размере 160 гривен на личную банковскую карточку. Событие произошло из-за того, что ребенок забыл дома ученический билет.