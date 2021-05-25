В Киеве мужчина попытался выбросится из окна 12 этажа: как его удалось спасти. Фото, видео

Во вторник, 25 мая, в Киеве мужчина попытался покончить жизнь самоубийством выпрыгнув с окна 12 этажа. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Ревуцкого 10/2 в Дарницком районе.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места ЧП. Инцидент случился около 14:00 (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

К дому подъехали спасатели и полицейские. К моменту их приезда мужчина уже повис на балконе 12 этажа. Они не могли заехать на территорию дома из-за большого количества запаркованных авто.

Бойцы ГСЧС использовали для спасения потерпевшего пожарную лестницу. Некоторые спасатели пытались залезть в квартиру потерпевшего из окон 11 этажа.

В итоге спасателям удалось выбить дверь в квартиру мужчину и затолкать его обратно.

Все обстоятельства ЧП выяснят правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Нижняя Дубечня Вышгородского района 35-летний житель села Воропаев угнал автомобиль, а потом попал на нем в аварию в Киеве. В момент ДТП мужчина якобы был пьян.