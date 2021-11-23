В Киеве мужчина обустроил жилье в опоре стеклянного моста. Фото

В Киеве мужчина обустроил жилье в опоре стеклянного моста на Владимирской горке. Сам переход от действий жителя столицы не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны Киева. Мужчину обнаружили коммунальщики.

"Свое жилище в самом центре. Гражданин обустроил себе комнатку в опоре стеклянного моста на Владимирской горке. Его обнаружили сотрудники Муниципальной охраны. Так как коммунальная собственность не имела повреждений, муниципалы вывели неизвестного за пределы парка", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных видео можно увидеть, что мужчина обустроил свое жилище, в частности, установив полочки.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, также известный как "мост Кличко", был открыт 25 мая 2019 года.

Это металлический трехпролетный балочный мост длиной 216 метров, построенный в центральной части Киева, который соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка. Мост неоднократно страдал от действий вандалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве ночью, 29 июля, мужчина разбил два стеклянных информационных стенда на пешеходно-велосипедном мосту.