В Киеве мужчина наладил 'бизнес' по продаже трофейного оружия: товар отправлял по почте. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, продавал оружие. Злоумышленник по почте присылал "клиентам" винтовки и пистолеты-пулеметы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесмену" грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили информацию о том, что один из жителей Шевченковского района Киева торгует огнестрельным оружием.

Полицейские установили, что 42-летний мужчина подыскивал "клиентов", которые намеревались приобрести оружие через Интернет, и после полной оплаты отправлял им "товар" по почте. В частности, он просил свою жену относить посылки для отправки заказчикам.

"Правоохранители задокументировали продажу дельцом пистолета-пулемета и винтовки. Суммы, полученные от незаконной продажи, достигали от 7 до 18 тысяч гривен за одну единицу. Установлено, что оружие трофейное, которое делец находил в зоне проведения боевых действий", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а "бизнесмену" сообщили о подозрении.

