Гранаты, патроны и взрывчатка: на Киевщине разоблачили двух мужчин, которые торговали трофейным оружием. Фото и видео

Правоохранители заблокировали канал незаконной поставки трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. "Бизнес" организовали двое жителей Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

Так, сотрудники Нацполиции совместно с СБУ установили лиц, причастных к продаже трофейного оружия, а также источники его происхождения. Кроме того, правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта более 90 гранат различного типа и запалов к ним. "Бизнес" организовали двое жителей Киевской области.

При задержании продавцов нелегального трофейного оружия были обнаружены и изъяты 6 снаряженных магазинов патронами калибра 5.45, почти 500 патронов различного калибра, тротиловые шашки общим весом 600 г, пистолет и составные части к оружию. А также 2 000 евро, 5 600 долларов и 137 000 гривен.

Сейчас 40-летнему задержанному и его 49-летнему сообщнику следователи сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

