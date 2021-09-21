В Киеве мужчина ездил на самокате со скоростью около 80 км/ч. Видео

В Киеве владелец электросамоката двигался по оживленной дороге со скоростью около 80 километров в час. Владельца двухколесного транспорта заметили на Днепровском шоссе со стороны Обухова.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Когда произошло событие не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На самокате со скоростью 80 км/ч. Может властям пора урегулировать правила и для таких участников дорожного движения?", – говорится в сообщении.

Видео дня

Автор ролика сообщил, что владелец самоката двигался от Обухова и до столицы со скоростью около 90 км/ч, сбросив до 80 км/ч после того, как въехал в черту города. Чтобы подтвердить свои слова, водитель легковушки продемонстрировал показатели спидометра.

Как рассказал OBOZREVATEL собеседник в правоохранительных органах, привлечь к какой-либо ответственности владельца электротранспорта вряд ли получится.

"На данный момент управление таким видом транспорта никак не регулируется правилами дорожного движения. То есть, даже если полицейские остановят такого "лихача", то единственное что они смогут – провести разъяснительную беседу. Чтобы влиять на таких нарушителей нужны соответствующие законы", – резюмировал наш собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве девушка разбила лицо и повредила руки, когда каталась на электросамокате одной из фирм, занимающихся прокатом этого вида транспорта.