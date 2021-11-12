В Киеве может исчезнуть часть исторических зданий: в чем причина и можно ли их сохранить. Фото

В Киеве один за одним исчезают исторические дома. Они были построены в 19-м или начале 20-го века.

Об этом сообщило издание Экономическая правда. Небольшая площадь этих зданий не позволяли получать максимальную прибыль.

К счастью активное общество постоянно встает на защиту наследия столицы Украины и не дает собственникам таких зданий свободно ими распоряжаться.

Общественная организация "Карта реновации", совместно с краеведом Антоном Коробом составили перечень исторического домов Киева, которые находятся под особо большим риском разрушения. Список охватывает часть подобных зданий в столице и является субъективным взглядом ее соавторов.

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В частности, это дом купца Ивана Шишкина на улице Волошско-Ильинской, 14/5, построенный в 1874–1875 годах. С 2006 года постройка находится на балансе частной компании. Он заброшен, не охраняется, а внутри живут бездомные.

Дом Миллера, расположенный на улице Гоголевской, 32. Здание 1910-1912 годов с флигелем (боковая пристройка к главному сооружению) 1893-1894 годов. Он находится в аварийном состоянии с 1991 года.

Пивзавод Шульца и Казенный винный склад, расположенный в переулке Руслана Лужевского, 6-8. Это достопримечательности промышленной архитектуры, которые были построены в 1865-1881 годах. В советское время здесь работал Киевский пивзавод №1. В 2000 году активы завода выкупила компания "Сармат". Сейчас помещения арендуют разные предприятия.

Здание одной из первых в Европе станций скорой помощи, которое находится на улице Рейтарская, 22. Дом построен в 1914-1915 годах по проекту архитектора Иосифа Зекцера в стиле флорентийского ренессанса. Сейчас здесь – Киевский городской клинический эндокринологический центр. Основное здание и флигели находятся в аварийном состоянии.

Дом, в котором жил выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский. Построен в 1904 году в стиле неоренессанс. Памятник истории национального значения расположен по адресу Ярославов Вал, 15Б. Сейчас здание находится в собственности Министерства обороны, нуждается в срочной консервации, поскольку атмосферные осадки разрушают ее конструкции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве на Подоле в конце ХІХ века набережная не была закована в гранит. Из нынешних зданий на Почтовой площади лучше всего сохранилась церковь Рождества Христова.