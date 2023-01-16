В Киеве могут возобновить работу магазины одежды ''Zara'': названы сроки

В Киеве в скором времени могут возобновить работу магазины одежды "Zara". Они перестали работать с самого начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Об этом сообщили в соцсетях. Точная дата открытия заведений неизвестна (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в сети опубликовали видео, сделанное возле одного из столичных магазинов, на котором можно увидеть, что работники "Zara" начали развешивать одежду в залах. Отмечается, что возобновят работу не менее двух магазинов, которые находятся в ТРЦ "River Mall" и "Respublika". Ориентировочно они откроются в конце февраля – начале марта. Пока официальной информации о возобновлении работы нет.

Стоит отметить, что магазины Zara не работали с 24 февраля 2022 года – с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, ранее McDonald's анонсировал: в планах компании продолжение возобновления работы заведений в Киеве, а также открытие ресторанов на западе страны. О других регионах пока речь не идет – в связи со сложной ситуацией с безопасностью.

Следует добавить, что недавно в Буче Киевской области возобновил работу ресторан сети быстрого питания McDonald's, пострадавший от российских обстрелов. Он будет работать с 09:00 до 21:00 на улице Новое Шоссе, 10Б.

Как сообщал OBOZREVATEL, французская компания Decathlon, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами, возобновила работу своего интернет-магазина в Украине.

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