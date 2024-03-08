В Киеве мобилизованные начали получать выплаты в размере 30 тыс. грн: какие документы нужны

В Киеве мобилизованные начали получать выплаты в размере 30 тыс. грн, которые ранее анонсировал мэр Виталий Кличко. Сейчас средства получили первые 473 военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжит помогать защитникам Украины.

"Первые 473 военнослужащих, мобилизовавшихся в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета. Напомним, выплата в размере 30 тысяч гривен является одноразовой и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID карты;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 29 февраля, во время заседания увеличил расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Деньги, в частности, пойдут на материально-техническое обеспечение сил обороны и безопасности.

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