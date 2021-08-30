В Киеве многочисленные ДТП парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве в понедельник, 30 августа, многочисленные ДТП спровоцировали пробки на дорогах города. Проблемы с движением наблюдаются во всех районах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Проезд затруднен на Северном, Русановском метро-мосту, Патона, Дарницком и Южном мостах.

Проблемы с движением есть на проспектах Романа Шухевича (ДТП в районе пересечения с улицей Оноре де Бальзака), Степана Бандеры, Любомира Гузара (ДТП недалеко от бульвара Вацлава Гавела), Броварском (ДТП в районе МВЦ), Николая Бажана (ремонтные работы на Южном мосту).

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Тянучки образовались на проспектах Победы (ДТП в районе станции метро "Святошин"), Голосеевском, Валерия Лобановского, Петра Григоренко (ДТП) и Соборности (ДТП в районе путепровода над железнодорожным переездом).

Пробки повлияли на скорость автомобилей на улицах Богатырской (ДТП в районе станции метро "Почайна"), Семена Скляренка (ДТП), Михаила Кравчука (ДТП), Владимирской (ДТП), Семьи Сосниных (ДТП), Даниила Щербаковского (ДТП) и Стеценка (ДТП).

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко (ДТП), на Дарницком, Набережном и Харьковском шоссе, а также Кольцевой дороге (ДТП и ремонтные работы).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева на Гостомельском шоссе в ночь с 16 на 17 августа Ford Mondeo сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.