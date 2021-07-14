В Киеве медузы заполонили Днепр: чем угрожают и что делать. Видео

В Днепре в районе Киева все чаще наблюдают медуз. Недавно их видели в районе Русановского залива и недалеко от Южного моста. Впрочем, их наличие свидетельствует об ухудшении качества воды в крупнейшей реке Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал экоактивист, экс-нардеп VII-VIII созывов Егор Фирсов. Он также опубликовал видео животных и отметил, что их распространение в Днепре свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На этот раз необычного обитателя Днепра сняли на видео неподалеку от Днепровской набережной, в районе станций метро "Осокорки" и "Славутич".

Видео дня

"Впервые их заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются при нагревании воды выше 25 градусов по Цельсию. Их появление свидетельствует о том, что Днепр мелеет и зарастает. Пресноводные медузы имеют жало, но используют его, как правило, для ловли корма", – рассказал Егор Фирсов.

Он также отметил, что популяция медуз будет расти, и они начнут поедать корм других рыб, что это уменьшит количество последних. Также, по мнению активиста, медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы.

"В целом, этот плохой симптом еще раз подтверждает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается", – резюмировал Фирсов.

Впрочем, по мнению ученых, серьезной угрозы экосистеме Днепра медузы не несут, а впервые их появление в Днепре зафиксировали еще в 1970-х годах.

"Впервые их обнаружили в конце 1970-х годов у Трипольской ГЭС, а затем в пруде-охладителе Чернобыльской атомной электростанции. И то, что о них немногие знают, связано с тем, что полипы живут в обрастаниях, которые мало кто изучает. Поскольку последние несколько лет в Украине преимущественно жаркие летние сезоны, эти создания стали более заметными, но никакой угрозы они не несут", – рассказал изданию "Вечерний Киев" директор Института гидробиологии, член-корреспондент НАН Украины, доктор биологических наук, профессор Сергей Афанасьев.

Ученый также добавил, что морское существо, которое поселилось в Днепре, называется Craspedacusta sowerbii и является космополитическим видом. Он встречается в пресных водоемах на всех континентах. Медуза мелкая, достигает в размере не более 2-3 сантиметров.

В комментариях под публикацией Фирсова люди отметили, что встречали пресноводную медузу уже не один раз, а некоторые подчеркнули, что это свидетельство того, что Днепр может превратиться в болото.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее время в Днепре возле Киева и в пределах города часто замечают экзотических животных, которые вредят экосистеме крупнейшей реки нашей страны.