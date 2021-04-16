В Киеве маршрутки исчезнут через 2-3 года, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве через два-три года исчезнут маршрутки.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

Глава Киевской городской государственной администрации объяснил, что сейчас местная власть не может запретить работу этого вида транспорта, так как он "выполняет свою функцию".

"Маршрутки мы запретить не можем, они выполняют свою функцию. Но мы делаем все для того, чтобы закупать современный и комфортный общественный транспорт для большого количества пассажиров. И это один из путей, с помощью которого мы можем вытеснить маршрутки из нашего города", – сказал Кличко.

Мер Киева напомнил, что только за последние годы столица закупила более 300 автобусов и больше 100 трамваев. По его словам, нужно 2-3 года, чтобы маршрутки исчезли со столичных дорог.

Отметим, что до конца 2021 года в Киев поступят 10 новых поездов метро со сквозным проходом. Они будут работать на Сырецко-Печерской (зеленой. – Ред.) линии Киевского метрополитена.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева стало меньше маршрутных такси из-за увольнения водителей. По словам перевозчиков, из-за локдауна, маршрутки несут убытки. В то же время, в КГГА считают эти заявления манипуляцией.