У Києві маршрутки зникнуть через 2-3 роки, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві через два-три роки зникнуть маршрутки.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ.

Голова Київської міської державної адміністрації пояснив, що зараз місцева влада не може заборонити роботу цього виду транспорту через те, що він "виконує свою функцію".

"Маршрутки ми заборонити не можемо, вони виконують свою функцію. Але ми робимо все для того, щоб закуповувати сучасний і комфортний громадський транспорт для великої кількості пасажирів. І це один зі шляхів, за допомогою якого ми можемо витіснити маршрутки з нашого міста", – сказав Кличко.

Мер Києва нагадав, що тільки за останні роки столиця закупила понад 300 автобусів і більш як 100 трамваїв. За його словами, потрібно 2-3 роки, щоб маршрутки зникли зі столичних доріг.

Відзначимо, що до кінця 2021 року в Київ надійдуть 10 нових поїздів метро із наскрізним проходом. Вони працюватимуть на Сирецько-Печерській (зеленій. – Ред.) лінії Київського метрополітену.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Києва стало менше маршрутних таксі через звільнення водіїв. За словами перевізників, через локдаун, маршрутки зазнають збитків. Водночас у КМДА вважають ці заяви маніпуляцією.