В Киеве 'малышей-основателей' одели в образы князей ко Дню города. Фото

Киев 25 мая, в последнее воскресенье месяца, отмечает свой "день рождения". Ко Дню города на Почтовой площади скульптуры малышей-основателей украинской столицы нарядили в образы киевских князей.

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Впрочем, праздничное настроение в этом году было омрачено массированной ракетно-дроновой атакой РФ: в знак скорби по погибшим и раненым в результате вражеских ударов украинцам на скульптуры повязали также траурную черную ленту. Фото принаряженных ко Дню города малышей-основателей показал их создатель, киевский скульптор Владимир Журавель.

"Мрачный день Киева. Соболезнования всем пострадавшим от очередной атаки РФ на Киев, Киевщину и Украину. Царство небесное погибшим. Спасибо нашим защитникам! Верим, что взойдет солнце победы Украины! P.s. Костюмы и венки для "Малышей-основателей Киева" сделала Екатерина Журавель. Листья дуба, калины, барвинка и липы, для венков передала Валентина Легкая", – написал он.

На малышей-основателей надели костюмы киевских князей, так же их наряжали и в прошлом году. Скульптуры также украсили венками из листьев дуба, калины, барвинка, липы и каштана. Листья каштана, ставшего одним из символов украинской столицы, вложили и в руки малышей. Также на одну из них повязали черную ленту – в знак скорби по жертвам очередного террористического удара государства-агрессора России.

Напомним, ночью 25 мая РФ атаковала Украину ракетами из стратегической авиации, "Калибрами", баллистикой и "Шахедами". Силы обороны во время воздушного боя обезвредили 45 ракет и 266 дронов РФ.

По состоянию на 10:30 известно о разрушениях в 13 областях, а также о том, что минимум 12 человек погибли, более 60 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети.

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, он призвал мир усилить давление на РФ, чтобы российский диктатор Владимир Путин думал о завершении войны, а не о новых убийствах.

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