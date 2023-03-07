В Киеве корпус Охматдета украсили рисунками Марии Примаченко. Фото

В Киеве на одном из корпусов детской больницы Охматдет появился уникальный мурал. Стены здания украсили рисунками известной украинской художницы Марии Примаченко.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Работы над созданием новых росписей будут продолжаться.

"Охматдет украсили рисунками Марии Примаченко. Первым муралом уже украсили корпус №15, следующим украсят корпус №16", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть процесс создания мурала и готовую работу его авторов.

Мария Примаченко – всемирно-украинская народная художница в жанре "наивного искусства". Родилась в 1909 году в селе Болотня Киевской области, где и прожила всю жизнь. Ее отец был плотником-виртуозом, превращал дворовые ограждения в стилизованные изображения; мать была мастерицей-вышивальщицей.

Напомним, в Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве можно увидеть фантастических зверей по рисункам выдающейся художницы Марии Примаченко. Для этого требуется смартфон и приложение "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появился мурал, отражающий единство и стойкость украинского народа. Автором стенописи стала харьковская художница Соня Морозюк.

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