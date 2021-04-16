В Киеве конец рабочей недели начался с многочисленных пробок. Карта

В Киеве в пятницу, 16 апреля, движение на дорогах города в последний рабочий день недели оказалось серьезно затруднено из-за многочисленных пробок.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Освободителей, Броварском, Николая Бажана, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Голосеевском, Воздухофлотском и Валерия Лобановского.

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном и Днепровском шоссе, улицах Братиславской (несколько ДТП), бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко; улицах Новоконстантиновской, Богатырской, Кирилловской, Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой.

В Киеве в пятницу синоптики прогнозируют дождь, ночью +5… +7, днем от 10 до 12 тепла.

В Киеве конец рабочей недели начался с многочисленных пробок. Google Maps

Пробки на проспектах Шухевича и Бандеры. Google Maps

На столичных мостах образовались тянучки. Google Maps

Пробки на Окружной дороге. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт из-за локдауна работает по спецпропускам.