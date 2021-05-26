На Пейзажной аллее в Киеве заканчивают реконструкцию: как она изменится. Фото

В Киеве сотрудники коммунальных служб заканчивают реконструкцию Пейзажной аллеи в центре столицы. В частности, тут обустроили места для отдыха.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, рабочие высадили новые клумбы и обновили грунтовое покрытие склона. Уже в ближайшее время вместо земли здесь должны будут уложит газоны.

Кроме того, были установлены новые лавочки, а также коммунальщики заканчивают ремонт дороги.

Напомним, ранее коммунальщики провели работы по благоустройству Певческого поля в Печерском районе Киева. На территории поставили новые туалетные кабинки, обустроили комнату матери и ребенка, а также круглосуточные точки охраны.

Кроме того, коммунальщики установили стилизованные скамейки по всей территории парка и обновили зону фуд-корта.

Кроме того, в столице сотрудники коммунальных служб продолжили работы по обустройству парка "Озеро Лебединое" на Позняках. Здесь уже создали фитнес-зону и скейт-парк. В частности, коммунальщики расчистили территорию, обустроили прогулочные дорожки, веломаршрут и велопарковку. Установили скамейки и урны, а также построили общественный туалет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.