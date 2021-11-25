В Киеве коммунальщики начали готовить Крещатик к новогодним праздникам. Фото

В Киеве в четверг, 25 ноября, работники коммунальных служб приступили к подготовке улицы Крещатик к новогодним праздникам. Первым зданием, на котором повесят иллюминацию, станет Киевский городской совет.

Об этом сообщило издание "Вечерний Киев". Официально гирлянды будут зажжены в День святого Николая, 19 декабря.

Праздничной иллюминацией украшают центральные улицы столицы каждый год. Кроме зданий мэрии и на Майдане Незалежности, их также развешивают над дорогой на улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого и на Европейской площади.

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На опубликованных изданием фото можно увидеть, что рабочие начали вешать украшения на стенах мэрии, в том числе, в виде голубых звезд.

Напомним, в Киеве главную новогоднюю елку столицы на Софийской площади начнут собирать в конце ноября. В этом году она будет искусственной. На ней развесят украшения двух цветов виде шариков.

Главную ель страны заказали на одном из предприятий города Львова и ожидается, что в 20-х числах ноября она должна прибыть в Киев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что новогодняя ночь в Киеве не будет снежной и слишком морозной, однако синоптики на праздник все же обещают минусовые температуры.