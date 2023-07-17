В Киеве из-за прорыва трубы посреди улицы образовался фонтан высотой до 20 метров. Видео
В Голосеевском районе Киева в понедельник, 17 июля, в результате прорыва трубы на улице Василия Касияна образовался фонтан. Из-за большого давления вода поднималась на высоту около 20 метров.
Об этом сообщили в социальных сетях. Авария возникла на участке, где уже начали проводить ремонтные работы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Новый фонтан высотой в многоэтажку открылся только на улице Касияна", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно увидеть, что из-за большого давления вода поднималась на высоту около 20 метров. Кроме того, проезжая часть дороги превратилась в небольшое озеро.
В пресс-службе КГГА подтвердили информацию об аварии и добавили, что из-за ремонтных работ изменено движение маршрута троллейбусов № 12, 45. Движение наземного транспорта организовано следующим образом:
- троллейбус № 45 – ст.м. "Васильковская" – ул. Касияна;
- троллейбус № 12 – Железнодорожный вокзал – Кибернетический
Напомним, в Печерском районе Киева в понедельник, 10 апреля, в результате прорыва трубы бульвар Николая Михновского (бывший Дружбы народов) залил кипятком. Из-за этого возле станции метро "Дружбы народов" возникла пробка в направлении Лыбидской.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант. В результате дом затопило водой с 10 по 1 этаж.
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