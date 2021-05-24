В Киеве из-за постоянных краж закрыли пункт велопроката возле станции метро 'Выдубичи'

В Киеве убрали все велопарковки возле станции метро "Выдубичи" в Печерском районе. Это произошло из-за постоянных краж.

Об этом сообщили на Facebook-странице сервиса общественного проката велосипедов BikeNow. Там отметили, что велосипеды часто становятся объектом вандализма или краж.

"В связи с рядом дерзких краж велосипедов и частыми случаями, когда пользователи оставляют велосипеды с незамкнутыми замками, мы вынуждены убрать зоны парковки в районе метро и автостанции Выдубичи", – отметили в публикации и попросили киевлян отнестись к такому шагу с пониманием.

Напомним, в столице неизвестные уничтожили часть велодорожки на проспекте Победы, возле станции метро "Нивки". Вместо нее обустроили парковку для одной из новостроек. На инцидент отреагировала столичная власть. Там заверили, что дорожка будет восстановлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице хулиганы свалили велосипеды из пункта проката у станции метро "Оболонь". Это уже не первый случай, когда люди кое-как бросают велосипеды с байкшеринга.