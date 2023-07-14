В Киеве из-за дождя часть дороги рядом с метро метро "Черниговская" превратилась в озеро. Видео

В Киеве в пятницу, 14 июля, в результате дождя, который был утром, часть дороги возле станции метро "Черниговская" превратилась в озеро. ЧП произошло на пересечении Братиславского проспекта и улицы Миропольской.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Кроме того, под водой оказалась пешеходная часть улицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Утренняя передряга в Киеве на левом берегу. Гигантская лужа все больше напоминает озеро. На месте пытаются работать коммунальщики", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что машины очень медленно едут по затопленной части дороги на пересечении Братиславского проспекта и улицы Миропольской. На месте работают коммунальщики, пытающиеся прочистить ливнестоки. Из-за непогоды, здесь образовалась большая пробка.

Напомним, в Киеве в пятницу, 7 июля, был зафиксирован рекорд суточного количества осадков – 51,9 мм. В этот день во время непогоды, которая бурлила в городе, в нескольких районах затопило дороги, а машины буквально плавали по улицам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в пятницу, 14 июля, синоптики прогнозируют сильный дождь, ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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