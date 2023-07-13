Гроза и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 14 июля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 14 июля, синоптики прогнозируют сильный дождь, ожидается гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевской области на 14 июля. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 14 июля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем, вероятно, пройдет сильный дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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