В Киеве IT-компания отказала претенденту на должность в собеседовании из-за украинского языка

Одна из IT-компаний в Киеве отличилась отказом претенденту на должность из-за языкового вопроса. Мужчина признался, что предпочитает общаться на украинском, зато представительница работодателя заявила, что в таком случае они не могут принять его на работу.

Речь идет о компании TechExpace, где "все сотрудники общаются только на русском". Историей в Facebook поделился ее герой – Антон Капелюшный, который и получил отказ.

"Думал, что в 2021-м отменять собеседования, еще и без предупреждения, из-за украинского языка общения – это скорее постановочные диалоги, но нет! К тому же в так называемом цивилизованном ІТ, где давно основным языком является английский", – написал он.

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Мужчина прикрепил к посту скриншоты своей переписки с девушкой по имени Елизавета. Она – представительница TechExpace и та, кто отличилась заявлением о неприятии коллективом компании вероятного коллеги из-за его украиноязычности.

Из переписки очевидно, что прежде чем брать Антона на работу, ему предложили пройти небольшое онлайн-интервью. И что интересно, назначив время и "место", Елизавета поспешила спросить: "Как у Вас с русским языком, кстати?".

Капелюшный ответил, что он грамотно им говорит и пишет, но в целом предпочитает украинский и английский языки. Реакция девушки была незамедлительной: она констатировала, что в компании все общаются на русском и в приоритете именно этот язык, несмотря на то, что украинский они понимают. Елизавета спросила, "не проблема ли это" для претендента на должность. И даже когда он перевел тему, поинтересовавшись, в силе ли еще его собеседование, попросила сначала решить "вопрос с языком".

В итоге именно из-за языкового вопроса Антону и отказали в проведении даже онлайн-интервью. Девушка извинилась и заявила, мол, если он желает говорить на украинском, то в компании не могут предложить ему должность, на которую он претендовал.

"Итак, компания TechExpace, они же React, они же Affreact React, вам там ок вообще в Украине работать? Может это опять позиция отдельного рекрутера?" – подытожил в посте Капелюшный.

В комментариях под ним украинцы выразили возмущение такой позицией, несмотря на то, была ли она лично представительницы или всей компании.

"Жаль, что эта диджитал-маркетинговая контора не ведет ФБ и не получится их здесь кенселить. Но всегда есть отзывы в других соцсетях, картах и т. д.", "А они точно страну не перепутали?", "Шел 7-й год войны с Россией...", "Согласна"? То есть, рекрутер, отказывая тебе, просто выполняет волю своего ватного начальства или прогибается под вкус ватного коллектива?", "Позорище", "Слов нет", – отметили подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком разгорелся языковой скандал, в который попал полицейский. Он категорически отказался переходить на украинский в общении с заявительницей, которая вызвала правоохранителей. Требование женщины коп назвал "избыточностью".