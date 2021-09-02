В Киеве и области объявили штормовое предупреждение: когда ждать непогоды

В Киеве и Киевской области в четверг, 2 сентября, синоптики предупредили о порывах ветра 15-20 метров в секунду. І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сложные погодные условия ожидаются и в других регионах страны.

"По данным Укргидрометцентра 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

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Украинский гидрометцентр уточнил, что сегодня в столице и на Киевщине, ожидаются дожди. Температура воздуха днем в среднем +14… +16, ночью +10… +13.

Напомним, погода в Украине с 31 августа по 3 сентября будет переменчивой. Большинство областей охватят дожди с грозами, а также придет существенное похолодание.

Кроме того, в четверг, 2 сентября, "Укрзалізниця" предупредила о том, что сразу 10 поездов опоздают из-за погодных условий и технических сбоев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Обуховский район Киевской области в среду, 1 сентября, налетела гроза. Из-за стихии видимость на дорогах была сильно ограничена.