На Киевщину налетела гроза с градом, видимость на дорогах ограничена. Видео

На Обуховский район Киевской области в среду, 1 сентября, налетела гроза. Из-за стихии видимость на дорогах была сильно ограничена.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Осадки сопровождаются градом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киевляне готовьтесь: Обуховская трасса, 20 км до столицы, ливень и град. Автомобили рекомендую укрыть одеялами и матрасами", – говорится в сообщении.

На опубликованном ролике можно увидеть, что видимость на трассе не превышает 20 метров.

Видео дня

Отметим, как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине, в столице и Киевской области в среду, 1 сентября, в ближайшее время ожидается гроза.

Осадки в столице синоптики прогнозируют конца суток.

Напомним, в Киеве 2 сентября до самого вечера будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков.

Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который ближе к середине дня должен закончиться. Температура воздуха +12… +15.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в большинстве областей Украины в четверг, 2 сентября, будет холодно. В течение дня ожидается максимум +13 +18 градусов.