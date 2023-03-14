В Киеве и области могут применить аварийные отключения света: названа причина

В Киеве и Киевской области могут применяться аварийные отключения света. На такой шаг энергетики могут решиться, чтобы устранить риски перегрузки оборудования.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Граждан призывали потреблять электроэнергию экономно.

"Все еще существуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях в результате повреждений сетей, причиненных последней атакой россиян 9 марта. При росте потребления в этих регионах в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. Также для устранения риска перегрузки оборудования в Киеве и Киевской области возможны аварийные отключение", – сообщили в пресс-службе.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Напомним, в Киеве и Киевской области во вторник, 14 марта, были частично применены стабилизационные отключения света. Энергетики пошли на такой шаг из-за повреждения оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться. Причина – схемы энергоснабжения еще не находятся на требуемом уровне качества и надежности. Кроме того, остается угроза новых атак по украинской энергосистеме. В связи с чем украинцам следует держать генераторы и повербанки в режиме готовности.

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