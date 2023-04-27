В Киеве и области 28 апреля возобновят работу комплексов автоматической фиксации правонарушений: адреса

В Украине, в частности Киева и Киевской области, в пятницу, 28 апреля, возобновят работу комплексов автоматической фиксации правонарушений. Они будут реагировать на превышение разрешенной скорости движения.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. В столичном регионе заработают 6 комплексов.

"С 28 апреля на автомобильных дорогах городов и областей Украины возобновят работу 35 комплексов автоматической фиксации правонарушений. А также заработают 4 новых прибора контроля. Все эти комплексы будут работать на фиксацию самой распространенной причины ДТП – превышение разрешенной скорости движения", – сообщил Билошицкий.

Так, возобновят работу приборы в столичном регионе:

Киев (2 комплекса):

просп. Голосеевский, 96, направление направления прибора ул. Выставочная (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Теодора Драйзера, 9, направление направления прибора просп. Червоной Калины (ограничение скорости 50 км/ч).

Киевская область (4 комплекса):

на 35 км+240 автодороги М-05 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 14 км+016 автодороги Р-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 26 км+050 автодороги Н-01 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 101 км+400 автодороги М-03 направление направления прибора г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

Чтобы узнать полный список комплексов, перейдите по ссылке.

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