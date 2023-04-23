В Киеве военкомы в сопровождении полиции раздали повестки "любителям форсажа" в центре города. Фото

В Киеве правоохранители вместе с представителями военкомата вручили повестки любителям форсажа. Водители устроили свой "отдых" в центре столицы возле НСК "Олимпийский".

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Ранее полицейские не раз штрафовали нарушителей.

"Любители форсажа" или для тех, кто и дальше не осознает… Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово, относительно приемлемого поведения во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-нибудь заведении. В целом мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить", – написал Билошицкий.

Он напомнил, что с "дрифтерами" не раз проводили беседы и штрафовали их, однако они продолжали свои "развлечения" на территории столицы. Именно поэтому, на этот раз правоохранители пришли на очередное мероприятие правонарушителей, которое проходило в центре Киева возле НСК "Олимпийский". Вместе с ними были представители военкомата.

"Всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в самый центр города, реветь там моторами, дрифтовать по улицами – это уже называется фарс во время войны. А возле этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат. И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но...Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников", – уточнил Билошицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 1 апреля на ряде столичных улиц разрешили повышение скорости движения до 80 км/ч. Данное решение будет действовать до 1 ноября 2023 года.

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