В Киеве есть "тайный" храм, в который никого не впускают. Фото

В Киеве в исторической местности Зверинец есть уникальный храм, в котором так никогда и не проводились богослужения.

OBOZREVATEL рассказывает о судьбе удивительного сооружения.

Уникальное здание находится на улице Тимирязевской, 2 в Печерском районе столицы. Прямо на территории Института проблем прочности имени Георгия Писаренко Национальной академии наук Украины. Попасть туда невозможно, так как Институт считается режимным объектом.

На месте Братского кладбища теперь научное учереждение.

Заметить храм очень нелегко, так как его территория обнесена забором и высокими деревьями.

Заметить храм нелегко.

В разгар Первой мировой войны возле Зверинецкого некрополя открыли Братское кладбище – для военных, которые участвовали в сражениях и погибли не только на поле боя, но и в госпиталях.

Для увековечивания подвига военных защищавших тогдашнюю Российскую империю здесь решили построить монументальный храм. Все было сделано очень быстро, на торжества по закладке храма явилась мать последнего русского императора Николая ІІ, Мария Федоровна (имя до принятия православия – Мария София Фредерика Дагмар – Ред.). Она любила бывать в Киеве, потому "соизволила положить первый камень", в основание культового сооружения.

Храм-памятник строился по первоначальному эскизу архитектора Петра Фетисова, совместно с архитектором Валерианом Рыковым. Стилистика храма была довольно необычной. Это был микс псевдорусского стиля и модного тогда модерна. Если провести аналогию, то киевская церковь сходна с шатровыми храмами (как знаменитая церковь Вознесения в селе Коломенском (Москва) – Ред.).

Уже в 1917 году, храм был готов "вчерне", но начавшаяся революция положила конец всем планам по достройке сооружения.

В 1920-е года и само Братское кладбище пришло в запустение. В 1935 году власти рассматривали вопрос об обустройстве нового некрополя. Тогда же и заговорили о превращении недостроенного здания в крематорий. Это делалось из соображений экономии.

Но, всем этим планам не суждено было реализоваться, так как территорию вокруг забрали для нужд нового Ботанического сада, а после ІІ Мировой войны здание церкви отошло к Институту прочности АН УССР. И наверное в то время, это было для здания спасением, так как в 1960-е годы Хрущев начал очередное наступление на религию, и храмы сносились по всему СССР.

Георгий Писаренко, в честь которого назвали Институт проблем прочности НАН Украины вспоминал, что ему приглянулось массивное здание церкви из-за мощных стен и хорошего качества стройматериала. Впоследствии к зданию совершили много достроек.

Отметим, что территория, где работают ученые в свое время была усеяна могилами.

В 1990-е годы, когда возрождались церкви и монастыри по всей Украине, вопрос о передачи этого храма на баланс религиозной общины Киева не стоял. Какие-то разговоры были в "нулевых", но и они ничем не закончились.

А сейчас вопрос храма-памятника уже воинам Украины погибшим за территориальную целостность нашего государства был бы очень актуален. Кто знает, может здание на Зверинце оживет, но уже в украинском стиле и в память о наших воинах.

Ранее OBOZREVATEL, собрал ТОП-5 пожаров, которые навсегда останутся в памяти киевлян. Город поджигали князья-сепаратисты, монголы и другие варвары, но он всегда возрождался.