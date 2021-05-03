В Киеве есть одна из красивейших станций метро в мире. Фото

Станция Сырецко-Печерской линии метро "Золотые Ворота" в Киеве благодаря своему оформлению признана одной из самых красивых в мире.

Как сообщает портал 44, мозаики ее интерьера являются объектом культурного наследия, памятником архитектуры и монументального искусства.

В интерьере станции использованы круглые колонны с арочными потолочными конструкциями. Кроме того, она оформлена мозаичными панно с историей Киевской Руси. Можно заметить изображения князей и церквей.

Станция метро "Золотые Ворота" была открыта 31 декабря 1989 года. В рамках первой очереди строительства Сырецко-Печерской линии. Архитекторами станции выступили Вадим и Борис Жежерины. Архитекторами вестибюлей – Федор Заремба и Анатолий Крушинский. А художниками – Станислав Адаменко, Мария Ралко, Григорий Корень и Владимир Федько.

Интересным моментом является фрагмент мозаики, который сейчас едва видно. После открытия станции надпись четко виднелась. В промежуточном вестибюле, над ведущим к поверхности эскалаторным выходом, мозаикой написано "Слава Україні".

Это довольно неожиданно, учитывая, что станция открылась в 1989 году, когда Украина еще была в составе СССР. За этот лозунг, официально считавшийся советскими властями неприемлемым, даже могли преследовать.

Станция названа в честь Золотых Ворот, которые расположены рядом с ее входом. Это древний архитектурный памятник, основанный еще в 1018 году.

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