В Киеве две породистые собаки тяжело травмировали женщину: поломали ногу и прокусили вену. Подробности и видео

В Днепровском районе Киева две породистые собаки во время прогулки травмировали женщину – поломали ей ногу и прокусили вену на руке. Происшествие произошло в парке возле кинотеатра "Днепр".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Инцидентом уже занялись правоохранители.

Что известно

"Две собаки породы "кане-корсу" поломали ногу и прокусили вену на руке женщине. Парочка не очень сознательных граждан выгуливали своих псов без намордников. Владельцы не смогли их удержать, когда те заметили другую маленькую собачку. Одна из них свалила женщину с ног, которая защищала свою малую собаку, а затем поломала ногу и прокусила вену на руке женщине", – говорится в сообщении.

В соцсетях отметили, что происшествие произошло в Киеве на проспекте Леонида Каденюка в парке, рядом с кинотеатром "Днепр". В полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте – сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

Что предшествовало

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как медики, правоохранители и неравнодушные прохожие помогли переложить пострадавшую женщину транспортировать в машину скорой. В какой-то момент к автомобилю медиков зашла женщина, вероятно владелица собак, и можно услышать, как она предлагала деньги потерпевшей, однако, та – отказалась.

По словам местных жителей, животных выгуливают на улице без намордника и иногда отпускают поводок.

Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева на территории ТРЦ "Оазис" две собаки покусали пожилого мужчину. В результате пенсионер получил травму ноги и был госпитализирован.

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