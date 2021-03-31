В Киеве ДТП спровоцировали серьезные пробки. Карта

В Киеве в среду, 31 марта, дорожно-транспортные происшествия спровоцировали на дорогах города пробки и многочисленные тянучки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Северном, Метро, Патона, Дарницком и Южном (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Николая Бажана (ДТП на Южном мосту при съезде к станции "Выдубичи"), Освободителей, Броварском, Победы, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Романа Шухевича, Степана Бандеры (ДТП в районе метро "Почайна"), Голосеевском, Академика Глушакова и Валерия Лобановского (ДТП).

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Богатырской (ДТП), Набережном шоссе, Окружной дороге (несколько ДТП), бульваре Леси Украинки (ДТП) и Автозаводской.

Отметим, что в Киеве 31 марта ожидается солнечный день, ночью температура воздуха будет около 5 градусов тепла, днем потеплеет до 14-16 градусов.

В Киеве ДТП спровоцировали серьезные пробки. Google Maps

Тянучки есть на всех мостах города. Google Maps

Движение автомобилей в столице затруднено. Google Maps

Тянучки в центре Киева. Google Maps

Пробка на проспекте Победы. Google Maps

В столице утром зафиксированы серьезные пробки. Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 16 марта до 31 августа частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.