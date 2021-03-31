У Києві ДТП спровокували серйозні затори. Карта

Олег Тимченко Життя столиці 09:15, 31.03.2021 Оновлено: 09:24, 31.03.2021

У Києві в середу, 31 березня, дорожньо-транспортні пригоди спровокували на дорогах міста затори та численні тягучки.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на мостах: Північному, Метро, Патона, Дарницькому та Південному (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Миколи Бажана (ДТП на Південному мосту при з'їзді до станції "Видубичі"), Визволителів, Броварському, Перемоги, Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Романа Шухевича, Степана Бандери (ДТП у районі метро "Почайна"), Голосіївському, Академіка Глушакова та Валерія Лобановського (ДТП).

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на вулицях Богатирській (ДТП), Набережному шосе, Окружній дорозі (кілька ДТП), бульварі Лесі Українки (ДТП) та Автозаводській.

Зазначимо, що в Києві 31 березня очікується сонячний день, вночі температура повітря буде близько 5 градусів тепла, вдень потеплішає до 14-16 градусів.

У Києві ДТП спровокували серйозні затори.
Google Maps
Тягучки є на всіх мостах міста.
Google Maps
Рух автомобілів в столиці ускладнено.
Google Maps
Тягучки в центрі Києва.
Google Maps
Затори на проспекті Перемоги.
Google Maps
У столиці вранці зафіксовано серйозні затори.
Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з 16 березня до 31 серпня частково обмежать рух на проспекті Степана Бандери.

Коментувати
Кияни Життя столиці

Дивіться також

Хомчак відповів, як ЗСУ завадять Росії пробити коридор до Криму

Президент Литви слідом за Байденом назвав Путіна "вбивцею". Відео

Віддали життя за Україну: що відомо про чотирьох бійців, які загинули під Шумами

Заступник голови КСУ Головатий задекларував православний храм

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок