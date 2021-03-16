В Киеве до конца лета ограничат движение на проспекте Степана Бандеры

В Киеве с 16 марта до 31 августа частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор", коммунальщики продолжат капитальный ремонт дорожного полотна.

Работы буду проводиться на части дороги от улицы Елены Телиги и до проспекта Оболонского в направлении станции киевского метрополитена "Почайна".

Отметим, что в Киеве коммунальщики начали ремонтные работы на дорогах города. В первую очередь, ликвидируют разрушения и другие повреждения дорожного покрытия.

Сообщается, что на протяжении текущего года капитальные и средние ремонты, а также реконструкции будут проводится приблизительно на 70 объектах. В частности, планируют запустить автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.