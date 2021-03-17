В Киеве ДТП спровоцировали несколько серьезных пробок. Карта

В Киеве в среду, 17 марта, на дорогах города из-за автомобильных аварий образовались пробки и многочисленные тянучки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Дарницком, Патона, Южном, Метро и Северном (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Голосеевском, Победы (ДТП в районе станции метро "Житомирская"), Романа Шухевича, Николая Бажана, Степана Бандеры, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Освободителей, Броварском, Валерия Лобановского и Соборности

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Елены Телиги, на Надднепрянском шоссе, Окружной дороге, Богатырской, Николая Гринченко, Братиславской бульварах Леси Украинки, Дружбы народов и Перова. Из-за ДТП образовалась пробка на Окружной дороге в районе улицы Малая окружная.

Отметим, что в Киеве погода 17 марта будет дождливой, ночью от 1 мороза до 1 тепла, днем +5… +7.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 16 марта до 31 августа частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры.