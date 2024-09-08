В Киеве дом атаковали более 350 летучих мышей одновременно: видео

В Киеве в жилой дом залетело более 350 летучих мышей. Рукокрылые "оккупировали" все уголки дома – столы, углы, потолок, посуду.

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Специалисты объясняют, что сейчас идет миграция летучих мышей на зимовку и они ищут себе дома.

Напомним, в августе в ГСЧС сообщали, что из квартиры в Луцке изъяли около трех десятков летучих мышей. Они залетели в квартиру на девятом этаже, которая несколько дней пустовала с открытыми окнами. Животные спали на шторах и тюле или свисали со стены.

Спасатели осторожно выловили летучих мышей и, убедившись, что они целые и невредимые, выпустили их на улицу.

Следует помнить, что все виды летучих мышей в Украине очень уязвимы, а потому занесены в Красную книгу. Если вы нашли летучую мышь или та залетела в дом, ни в коем случае не пытайтесь сбить животное – так его можно покалечить, и не берите голыми руками, а лучше наденьте толстые перчатки. Больше советов читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Днепре на балконе квартиры одной из многоэтажек поселилась стая летучих мышей. Там они выбрали себе место для зимней спячки. Летучих мышей насчитали 719 особей.

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