В Киеве действует более 4,3 тыс. укрытий: Кличко рассказал о планах увеличения количества и улучшения качества

В Киеве по состоянию на июль 2025-го есть более 4,3 тысячи сооружений гражданской защиты. В этом году на капитальный ремонт некоторых из них выделено более 1,1 миллиарда гривен.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". Чиновник заверил, что работы для улучшения технического состояния укрытий и увеличения их количества продолжаются.

В 2025-м город выделил более 1,1 миллиарда гривен на капитальный ремонт 376 простейших укрытий и защитных сооружений учреждений социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

"Деньги, подчеркну, выделяет город районным администрациям. Определяют объекты и делают обустройство, ремонты, они", – объяснил процедуру мэр.

Он указал на необходимость увеличения количества сооружений гражданской защиты. "В условиях массированных вражеских атак должны использовать все помещения, которые могут служить укрытиями. Например, существенной частью системы защитных сооружений столицы являются подземные паркинги. И в периоды ракетной опасности ими пользуется большое количество людей", – отметил Кличко.

Подземных автостоянок в столице есть свыше 460. Большинство из них прошло проверку и нанесено на карту укрытий (она доступна по ссылке).

Как писал OBOZ.UA, ранее в Голосеевском районе Киева возник скандал из-за того, что несколько жителей "захватили" часть укрытия на улице Стельмаха, обустроив в одной из комнат место для собственных нужд. Там они поставили несколько диванов для отдыха во время тревог и никого не пускают.

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