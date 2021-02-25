В Киеве бывший отчим ударил подростка ножом в живот

В Святошинском районе Киева 23 февраля около 23:30, мужчина во время ссоры ударил ножом 16-летнего сына своей бывшей сожительницы.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, событие произошло в квартире многоэтажного дома на улице Симиренко, 22-а.

"Подросток вернулся домой после тренировки, где увидел, что его мама употребляет алкоголь с бывшим отчимом. Он попросил мужчину покинуть жилье. Между ними возник словесный конфликт, во время которого злоумышленник ударил несовершеннолетнего ножом в живот", – рассказал наш собеседник.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В пресс-службе полиции Киева уточнили, что 33-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 КПК Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения.

Отметим, в Киеве 19 февраля водитель Hyundai во время ссоры с пешеходом убил его двумя ударами и исчез. Но уже через час полиция задержала подозреваемого на перекрестке улиц Братиславской – Стальского. Им оказался гражданин Азербайджана. В суде он заявил, что не хотел смерти мужчины, на которого напал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Харькове вечером понедельника, 22 февраля, посреди улицы застрелили мужчину. Несколько часов спустя подозреваемого в преступлении задержали за городом.