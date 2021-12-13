В Киеве будут звучать звуковые сирены: в КГГА объяснили зачем

В Киеве власти будут проводить учения с использованием системы оповещения в виде звуковых сирен. Это будут делать на случай если столица подвергнется обстрелам и бомбардировке со стороны России.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрей Крищенко, передает издание "Бабель". Мероприятия начнутся в ближайшие недели.

"Есть средства предупреждения, есть сирены, есть оповещения. На сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям полностью расписан весь алгоритм. Мы сейчас будем проводить информационную кампанию…. Мы эти системы тестируем все время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", – отметил Крищенко.

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Напомним, официальные лица в США и Европе обеспокоены очередным наращиваем Россией вооружения вблизи украинской границы. Они назвали происходящее "нерегулярным перемещением техники и военных" на западных рубежах страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия перебросила свою военную технику на аэродром Барановичи (Брестская область, Беларусь) в 400 км от Киева.