В Киеве брат и сестра наладили схему переправки призывников через границу. Фото

Правоохранители Киева разоблачили брата и сестру, изготовлявших документы для переправки призывников за границу. Стоимость "услуг" составила 5 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам может грозить до девяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, двое уроженцев Днепропетровской области, наладившие в столице незаконный механизм изготовления документов для пересечения госграницы военнообязанными гражданами. За свои услуги они получали 5 тысяч долларов США. Ими оказались родные брат и сестра.

"Они и пока их неустановленный подельник с помощью технических средств подделывали справки с указанием хронических болезней. Такие документы являются основанием для исключения лиц из военного учета и в дальнейшем использовались в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Во время проведения обысков в квартирах фигурантов на территории города Киева и города Днепра были изъяты черновые записи, документы, 11 тыс. евро и 2 500 долларов США, полученные от противоправной деятельности", – уточнили в полиции.

По факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Полицейские устанавливают других участников преступной схемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая нелегально отправляла за границу военнообязанных мужчин. Злоумышленники за 12 тысяч долларов продавали соответствующие справки военно-врачебной комиссии.

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