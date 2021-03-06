В Киеве скандальная блогерша стреляла из пистолета, позируя на камеру. Видео

В Киеве девушка-блогер устроила стрельбу из пистолета на заправке во время съемки.

Соответствующее видео пользовательница Instagram под ником "ttiisshhiinnaa" опубликовала в своем аккаунте 5 марта (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как девушка позировала с оружием в руках и несколько раз нажимала на курок, направляя ствол в разные стороны. Когда она подняла пистолет вверх, прозвучал выстрел. Судя по реакции девушки, она не ожидала, что это произойдет.

Где именно было снято видео, а также из какого оружия украинка открыла огонь, не известно.

"Стреляю вверх, прямо в рай", – так блогер подписала опубликованное в Instagram видео.

Отметим, этого же дня девушка попала в другой скандал. В Telegram-канале столичного ЖК "Комфорт Таун" поделились видео того, как киевлянка разгромила съемную квартиру.

Она высыпала пакет с мусором посреди комнаты, порвала шторы, забросала мебель сырыми яйцами, рассыпала муку и соль. В ванной девушка вылила красный лак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка похвасталась видео того, как она стреляет из огнестрельного оружия на улицу из окна многоэтажки. В сети сообщили, что это произошло в Харькове на Новый год.