В Киеве без горячей воды останутся более 500 зданий: названы адреса и сроки

В Киеве с 20 июля по 2 августа коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжило гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду отключили в двух районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КП. Работы проведут в Соломенском и Голосеевском районах города (чтобы посмотреть перечень улиц, проскролльте до конца страницы).

"Так, с 20 июля по 2 августа будут испытывать сети в зоне теплоснабжения магистрали №1 СТ-1. В настоящее время подачу горячей воды приостановят в 531 здание, в том числе в 361 жилой дом, 33 учебных заведения и 137 ведомств", – сообщили в пресс-службе.

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В "Киевтеплоэнерго" добавили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону.

Их проверяют, чтобы своевременно выявить "слабые" места и уменьшить уровень аварийности в холодное время года. Работы проводят поэтапно в каждой зоне теплоисточников – котельных, станций теплоснабжения, ТЭЦ.

"По состоянию на 21 июля в Киеве испытали на гидравлическую прочность более 80% тепловых сетей. В целом они обслуживают 10143 здания жилого и социального фонда, а именно: 6870 жилых домов, 150 больничных заведений, 685 учебных заведений и 2438 ведомств", – резюмировали в коммунальном предприятии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 23 июня по 7 июля коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило гидравлические испытания теплосетей в четырех районах столицы.