В четверг, 17 июня, в центре Киева женщина уничтожила кусты, которые высадили сотрудники кафе расположенного рядом с ее домом. Инцидент произошел на улице Олеся Гончара.

Об этом сообщило издание Киев Media. Там уточнили, что женщина вырвала кусты с корнями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Киевляне заметили, как жительница улицы Гончара оборвала кусты, которые высадили сотрудники кафе", – говорится в сообщении.

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По словам очевидцем, местной жительнице не понравилось что сотрудники кафе высадили растение прямо под ее окнами. Якобы они ей мешают.

В администрации заведения общественного питания пытались договориться с женщиной, однако она их обругала.

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