В Киеве автобус на скорости снес остановку общественного транспорта: есть пострадавшие. Фото и видео

Во вторник, 16 июня, в Дарницком районе Киева автобус снес остановку общественного транспорта. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

"Автобус снес остановку общественного транспорта на Рембазе. На месте две скорые и полиция", – говорится в сообщении.

Как отмечается в соцсетях, по предварительным данным, водитель автобуса во время движения потерял сознание. В результате ДТП есть пострадавшие – одна женщина получила травму головы, а другая – руки. Пострадавших осматривают медики, а мужчину, который управлял общественным транспортом, госпитализировали.

Главные истории дня

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, опрокинутую на бок остановку, несколько машин скорой помощи и полиции.

Напомним, в Печерском районе Киева пьяный водитель разбил фару владельцу скутера, а затем, пытаясь скрыться, на скорости врезался в ограждение. При этом он едва не сбил женщину, которая шла по тротуару.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время комендантского часа легковушка на скорости вылетела на клумбу и протаранила столб. В результате ДТП у автомобиля оторвало колесо и двигатель с АКП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!