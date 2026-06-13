У автомобиля вырвало двигатель с АКПП и колесо: в Киеве на Оболони водитель устроил грандиозное ДТП. Фото и видео

В Оболонском районе Киева во время комендантского часа легковушка на высокой скорости вылетела на клумбу и протаранила столб. В результате ДТП у автомобиля оторвало колесо и двигатель с АКПП.

Видео дня

Соответствующие фото и видео опубликовали в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Что известно

"Снова ужасная ДТП… На этот раз площадь Сантьяго-де-Чили по проспекту Ивасюка", — – говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло во время комендантского часа в ночь на 13 июня. Водитель черного седана на бешеной скорости не справился с управлением, вылетел на клумбу и протаранил столб.

Главные истории дня

На фото и видео видно, что в результате аварии у легковушки оторвало одно колесо, двигатель с автоматической коробкой передач (который еще дымился на момент съемки), а площадь буквально была "усыпана" обломками автомобиля. На данный момент информации о пострадавших нет.

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Напомним, в Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за пьяным водителем. Пытаясь скрыться, злоумышленник повредил три служебных автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева пьяный водитель разбил фару владельцу скутера, а затем, пытаясь скрыться, на скорости врезался в ограждение. При этом он едва не сбил женщину, которая шла по тротуару.

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