В Киеве актриса попала в скандал, проехав в авто по тротуару: она ответила хейтерам. Видео

В Киеве водитель проехался на приличной скорости по тротуару, объезжая большую пробку. Пассажирка сняла небезопасную выходку на видео, за котором последовал скандал и "оправдания" женщины.

Видео с нарушением ПДД появилось в сторис на странице Instagram пользовательницы Елены Лавровой. В своем профиле она представилась как актриса и саксофонистка (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Женщина написала: "Когда спешишь в аэропорт". На кадрах, которые она обнародовала, видно большую "тянучку" на дороге и пустой тротуар, по которому ехал автомобиль.

Ролик получил резонанс и актрисе пришлось записывать новое видео: уже с пояснением инцидента. Отметим, что скандальную запись женщина со своей страницы удалила.

Видео дня

В новой сторис Лаврова резким тоном предложила хейтерам обратить внимание на то, что за рулем был другой человек, а она сидела на пассажирском сидении.

Свое видео она начала словами: "Значит так, уважаемые и не очень..." Женщина несколько раз повторила, что в той ситуации решение принимала не она и, соответственно, извиняться она не собирается.

В конце актриса добавила, что приверженцем такой езды не является. "Свои слова оставляйте при себе", – подытожила Лаврова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее жительница Николаева попала в скандал, назвав временно оккупированный украинский Крым "российским", а также раскритиковав льготы для АТОшников. Свое мнение блогер высказала в социальных сетях в ходе прямых эфиров.